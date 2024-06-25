Абхазия ужесточает правила визового режима для российских туристов: что нужно знать туристам

Абхазия ужесточает правила визового режима для российских туристов

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Абхазии решили ужесточить требования к получению виз для российских туристов. По новым правилам, семьи с детьми должны предоставить не только стандартный набор документов, таких как паспорт и свидетельство о рождении, но и дополнительную справку о гражданстве ребенка. Целью этих изменений является усиление безопасности и контроля за перемещением людей через государственную границу.

Фото: freepik.com by lookstudio is licensed under public domain

Кроме того, все туристы, прибывающие на автомобиле, должны готовиться к более тщательным проверкам. Водители должны иметь при себе не только международные водительские права, но и свидетельство о регистрации транспортного средства (ПТС) и местную автостраховку.

Абхазия также внесла изменения в политику относительно ввоза электронных сигарет, теперь они запрещены. Незаконный ввоз таких товаров влечет за собой административное наказание.

Эти меры вызвали беспокойство у туристов, которые опасаются, что они могут негативно сказаться на посещаемости страны. Тем не менее, стоит отметить, что эти изменения были введены в ответ на инцидент на границе, который привел к гибели одного человека и ранениям нескольких "случайных прохожих".