Украина и Россия объединились для поиска нарушителей-соотечественников в Таиланде

Таиланд привлекает посольства для борьбы с нелегальными экскурсоводами

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Таиланде всерьез взялись за нелегалов, предлагающих туристам экскурсии сомнительного качества. Для выявления таких нарушителей привлечены сотрудники нескольких посольств, включая представителей России и Украины.

Фото: flickr.com by Visions of Domino is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Идея объединить усилия принадлежит генералу-лейтенанту Саксире Пхуекаму, комиссару тайской полиции, как сообщают местные СМИ. Накануне он провел совещание с дипломатами из стран, откуда поступает наибольшее число недобросовестных иностранцев. Эти нелегалы предлагают услуги своим соотечественникам, приезжающим по линии туроператоров.

Многие из "оверстейщиков" зарабатывают на жизнь, организуя морские прогулки к островам близ курортов, не имея разрешений на работу и виз соответствующей категории. Теневой бизнес наносит экономический ущерб местным гидам и туристическим агентствам, а также подвергает риску туристов из-за несоблюдения техники безопасности. Дипломатические представительства договорились сотрудничать в выявлении нарушителей.

Большинство "нелегальных работников" обнаруживаются в курортных зонах, таких как Паттайя и Пхукет. Некоторых удается найти, оштрафовать и даже арестовать, однако глобально ситуация остается неизменной. Жертвами обмана чаще всего становятся граждане России, Украины, Индии, Южной Кореи и Швейцарии.