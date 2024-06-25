Австралийская туристка назвала отпуск на Бали кошмаром после госпитализации

Австралийская туристка поехала в отпуск мечты на Бали, но поездка превратилась в кошмар после госпитализации. Об этом сообщает Daily Mail.
Согласно таблоиду, 29-летняя Кайла Хигни отправилась на индонезийский остров вместе с 30-летней подругой Николой Фокс и её двухлетним сыном. Почти сразу по прибытии Хигни начала испытывать сильную боль в животе и была доставлена в больницу. Врачи диагностировали у неё острый панкреатит, требующий срочного лечения.
Стоимость одной ночи в больнице составила 1500 долларов, в результате чего Хигни накопила долг в 8000 долларов (около 700 тысяч рублей). Ей пришлось занять деньги, чтобы купить билеты на обратный рейс.
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