Раскрыта стоимость туров в Северную Корею для россиян: новые цены на 2024 год

Туристическая недельная путевка в КНДР стоит почти 100 тысяч рублей на одного человека. Цены на отдых в одной из самых закрытых стран мира были раскрыты Telegram-каналом Shot.
Согласно источнику, за последние девять месяцев стоимость туров в Северную Корею выросла примерно на 15 процентов: ранее они стоили около 83 тысяч рублей, а сейчас — около 95 тысяч рублей. Однако, поездка в составе организованной группы будет дешевле.
Например, участник группы из 6-9 человек заплатит около 80 тысяч рублей, группы из 10-15 человек — примерно 75 тысяч рублей, а группы более 16 человек — около 71 тысячи рублей. В эту стоимость включены авиаперелет из Владивостока в Пхеньян и обратно, проживание, трехразовое питание, экскурсии, трансфер и услуги гида. Виза оплачивается отдельно и стоит около пяти тысяч рублей.
Татьяна Навка рассказала, как они с подругами проносили алкоголь и рыбу в больницу для Анастасии Заворотнюк, которая в то время боролась с раком.