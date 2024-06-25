Туристический сбор в России с 2025 года: как это повлияет на региональные бюджеты

С 2025 года регионы смогут вводить туристический сбор

2:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Минэкономразвития объявило, что с 2025 года российские регионы смогут вводить туристический сбор. Эксперимент уже проводится в Краснодарском, Ставропольском, Алтайском краях и Санкт-Петербурге. О преимуществах такого налога и причинах его введения MIR24. TV поговорил с президентом Российского клуба финансовых директоров Ириной Арехиной.

Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Туристический сбор — это целевой налог для регионов, позволяющий инвестировать в развитие туристических объектов. Его можно сравнить с транспортным налогом, который также поступает в региональный бюджет и должен использоваться для развития транспортной инфраструктуры", — поясняет Ирина Арехина.

Регионы будут самостоятельно решать, вводить ли у себя этот сбор. Налог будет взиматься с номера в гостинице, а не с гостей, как ранее. Ставку налога установит каждый регион, а средняя ставка составит 65 рублей за номер в сутки.

Ирина Арехина считает, что туристический сбор — хороший способ пополнить региональные бюджеты. Например, Санкт-Петербург в 2023 году принял почти 9,5 млн туристов. Если каждый из них заплатит налог за минимальный срок пребывания — 2 дня, общий объем поступлений при ставке в 100 рублей составит около 1,9 млрд рублей. При средней продолжительности тура в 5-6 дней поступления могут превысить 5 млрд рублей.

Средства будут направляться в бюджеты муниципалитетов для улучшения туристической инфраструктуры. Все отели и гостиницы, которые платят туристический сбор, будут включены в Единый перечень классифицированных средств размещения.

Ирина Арехина уверена, что полноценное внедрение механизма туристического сбора значительно увеличит объем поступлений. Даже для менее туристически развитых регионов поступления будут существенными.

"Для каждого региона значение курортного сбора будет различным — это зависит от общего регионального бюджета и ставки сбора. Эффективность механизма требует доработки, но целевое использование средств сбора позволит увеличить инвестиции в туристическую инфраструктуру, что положительно скажется на развитии внутреннего туризма", — подытожила Ирина Арехина.