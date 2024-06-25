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Турист из Казахстана поцарапал стену древнего дома в Помпеях и столкнулся с серьезными штрафами

Турист из Казахстана повредил историческое здание в Помпеях

1:08
Туризм

В субботу утром в археологическом парке Помпеи сотрудники службы безопасности оперативно отреагировали на действия туриста из Казахстана, который нацарапал имя "АЛИ" на стене дома Цеев. Этот дом, редкий образец жилищ позднесамнитского периода, датируется II веком до нашей эры и принадлежал магистрату Луцию Каю Секунду, что подтверждается надписью на фасаде. Фасад здания украшен белой лепниной и высоким порталом с кубическими капителями, характерными для домов влиятельных людей того времени.

Турист из Казахстана повредил историческое здание в Помпеях
Фото: FB Община Созопол is licensed under public domain

За акт вандализма туристу предстоит возместить ущерб, сумма которого будет определена после оценки экспертами. Штраф может достигать 30 000 евро, а также возможен тюремный срок до пяти лет. Извинения не помогут избежать ответственности. Это уже второй случай вандализма с участием казахстанских туристов за последнее время. Недавно сообщалось об инциденте на острове Гидра, где фейерверк, запущенный с арендованной казахстанцами яхты, предположительно вызвал пожар.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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