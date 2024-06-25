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"Туристическая инфраструктура в России не готова": почему россияне все чаще выбирают отдых в России

Российский туризм: вызовы и перспективы — взгляд эксперта

1:25
Туризм

В интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов отметил, что россиянам нравится путешествовать по своей стране, однако существующая инфраструктура не готова удовлетворить этот спрос и значительно отстает от потребностей туристов на десятилетия.

Российский туризм: вызовы и перспективы — взгляд эксперта
Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Безусловно, россиянам нравится путешествовать по России. Но проблема заключается в том, что инфраструктура пока не готова к этому. Предположительно, к 2030 году появится более-менее адекватное предложение, когда появятся крупные курорты", — отметил Кобищанов.

Он также подчеркнул, что в настоящее время в стране есть проблемы с аэропортами, которых недостаточно, и многие из существующих требуют модернизации. Дорожная сеть также нуждается в значительных улучшениях. Отдельной проблемой является недостаток квалифицированных кадров, что потребует много лет для их подготовки, чтобы они могли работать на курортах, в гостиницах и ресторанах.

"При огромном природном потенциале и значительной численности населения инфраструктура отстает на десятилетия. Если удалось бы сократить этот разрыв, туристический потенциал России был бы колоссальным, и его сложно сравнить с чем-либо еще", — заключил он.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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