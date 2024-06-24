У самолета со 130 пассажирами на борту отвалился двигатель в небе

Кусок обшивки двигателя отвалился во время полета

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Кусок обшивки двигателя оторвался в воздухе у самолета авиакомпании United Airlines, сообщает The Independent.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Инцидент произошел с Airbus A320, выполнявшим рейс из Коннектикута в Колорадо, США. На борту находились 124 пассажира и 5 членов экипажа.

Согласно сообщению от Федерального управления гражданской авиации США (FAA), члены экипажа услышали необычный шум сразу после взлета. Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета. Все пассажиры были пересажены на другие рейсы после посадки. FAA начала расследование произошедшего инцидента.