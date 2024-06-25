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"Руссо туристо": как россияне влияют на мировой рынок туризма

Как россияне меняют лицо туризма за границей

2:10
Туризм

В 2023 году за рубежом побывали около 24 миллионов российских туристов, по данным Российского союза туриндустрии (РСТ). Эта цифра не учитывает тех, кто временно проживает или учится за границей. Путешественники из России активно знакомятся с местными жителями, рассказывают о своей стране и создают образ "руссо туристо".

Как россияне меняют лицо туризма за границей
Фото: commons.wikimedia.org by Karelj is licensed under CC BY-SA 3.0

Заметно, что россияне впечатляют иностранцев своим предпочтением к роскоши. Итальянец, проработавший в брендовом бутике в Милане, отметил, что его всегда поражал внешний вид россиян: "Они всегда наряжены в шикарные наряды, несут дорогие сумки и надевают все самое лучшее сразу". Этот тренд благоприятно сказывается на продажах и прибыли для местных торговцев.

Мнение итальянца подтверждают и отзывы отельеров. Управляющий отеля METT Hotels & Resorts Bodrum в Турции Арслан Чолак отметил, что русских гостей легко узнать по одежде высоких модных брендов. Они также известны своими активными отдыхом и требовательностью к качеству услуг.

Иностранцы не перестают удивляться обеспеченности россиян как за границей, так и на родине. Например, тревел-блогер Марина Ершова показала знакомому из Новой Зеландии фотографии жизни в России, которые вызвали у него восхищение своими богатством и комфортом, недоступными местным жителям.

Существуют и стереотипы о россиянах. Некоторые европейские женщины испытывают опасение перед "русскими мужиками", считая их слишком прямолинейными. В то же время мужчины из России пользуются популярностью в других регионах, например, на Филиппинах, где их внешность считается экзотической и привлекательной.

Российские туристы особенно любимы в Азии, где их тепло встречают в Индии, Малайзии, Индонезии и Китае. Там они пробуют местную кухню, делятся впечатлениями о жизни в России и получают радушный прием от местных жителей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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