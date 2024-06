Как выбрать отель с идеальным завтраком: от одной до пяти звезд

Качество завтрака в отеле непосредственно зависит от категории гостиницы, сообщает Роскачество. Специалисты организации разработали критерии для оценки качества питания, информацию о которых опубликовал портал "Лента.ру".

Фото: Own work by 66saeedz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.