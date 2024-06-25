Как выбрать отель с идеальным завтраком: от одной до пяти звезд

Качество завтрака в отеле непосредственно зависит от категории гостиницы, сообщает Роскачество. Специалисты организации разработали критерии для оценки качества питания, информацию о которых опубликовал портал "Лента.ру".
В соответствии с количеством звезд отеля предусмотрены определённые условия размещения и набор сервисов, уточнили в Роскачестве. Если отель соответствует всем стандартам, типы завтраков распределяются следующим образом:
Нарушение отелями правил организации питания может ограничить выбор гостей, что нарушает их права. Например, в четырёх и пятизвёздочных отелях могут предложить континентальный завтрак, сократив ассортимент или ограничив время подачи.
В случае несоблюдения отелем условий договора о проживании гость имеет право требовать полного исполнения услуг. При отказе отеля можно потребовать компенсацию, включая возмещение затрат на альтернативные услуги. При обращении в суд истец может требовать не только компенсацию, но и неустойку, компенсацию морального вреда и штраф за невыполнение законных требований.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.