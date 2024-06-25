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Как выбрать отель с идеальным завтраком: от одной до пяти звезд

Раскрыты критерии идеального завтрака в отеле

Туризм

Качество завтрака в отеле непосредственно зависит от категории гостиницы, сообщает Роскачество. Специалисты организации разработали критерии для оценки качества питания, информацию о которых опубликовал портал "Лента.ру".

Раскрыты критерии идеального завтрака в отеле
Фото: Own work by 66saeedz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

В соответствии с количеством звезд отеля предусмотрены определённые условия размещения и набор сервисов, уточнили в Роскачестве. Если отель соответствует всем стандартам, типы завтраков распределяются следующим образом:

  • Отели без звезд могут вообще не предоставлять питание, включая завтраки. Условия следует уточнять при бронировании.

  • Отели с одной и двумя звездами предлагают континентальный завтрак с 7:00 до 10:00, который обязательно включает хлеб, масло, джем или варенье, а также горячий напиток.

  • Трёхзвёздочные отели предоставляют выбор между различными планами питания: без питания, только завтрак или полный пансион. Также доступен расширенный завтрак с 7:00 до 10:00, включающий хлеб, масло, джем или варенье, горячий напиток, а также разнообразные выпечка, джемы, варенья, холодные напитки, сыры и закуски.

  • Четырёх и пятизвёздочные отели предлагают круглосуточное обслуживание питания через ресторан, лобби-бар и банкетный зал (если в отеле более 50 номеров). Гости могут выбрать без питания, только завтрак или полный пансион. Завтрак представляется в формате шведского стола с 7:00 до 10:00, что включает широкий ассортимент блюд, включая не менее двух горячих опций.

Нарушение отелями правил организации питания может ограничить выбор гостей, что нарушает их права. Например, в четырёх и пятизвёздочных отелях могут предложить континентальный завтрак, сократив ассортимент или ограничив время подачи.

В случае несоблюдения отелем условий договора о проживании гость имеет право требовать полного исполнения услуг. При отказе отеля можно потребовать компенсацию, включая возмещение затрат на альтернативные услуги. При обращении в суд истец может требовать не только компенсацию, но и неустойку, компенсацию морального вреда и штраф за невыполнение законных требований.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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