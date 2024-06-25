Тревел-блогерша, побывавшая в нескольких европейских странах, отметила, что по сравнению с Россией, определенные аспекты жизни там оставляют желать лучшего. Она поделилась своим опытом на платформе "Дзен" в личном блоге под названием "Лайк Трэвел Путешествия".
Автор конкретизировала, что речь идет о конкретных областях жизни, которые по ее мнению в России значительно лучше развиты. В качестве примера она привела сферу медицины. Она отметила отсутствие в Европе бесплатных полисов для граждан и высокие расходы на лечение в частных клиниках.
"В России каждый гражданин обладает полисом ОМС, который позволяет бесплатно обращаться в местные поликлиники по месту жительства, даже если человек безработный, и проходить полное обследование", — пояснила блогерша.
Она также отметила, что в России низкие налоги и современные банки с развитыми приложениями, через которые можно решать множество вопросов. "Еще один аспект, который в России значительно лучше, чем в Европе, — это поддержка молодых семей", — заключила блогерша.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.