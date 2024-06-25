"В России в разы лучше": тревел-блогерша сравнила жизнь в России и Европе

Тревел-блогерша сравнила жизнь в России и Европе

Тревел-блогерша, побывавшая в нескольких европейских странах, отметила, что по сравнению с Россией, определенные аспекты жизни там оставляют желать лучшего. Она поделилась своим опытом на платформе "Дзен" в личном блоге под названием "Лайк Трэвел Путешествия".

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Автор конкретизировала, что речь идет о конкретных областях жизни, которые по ее мнению в России значительно лучше развиты. В качестве примера она привела сферу медицины. Она отметила отсутствие в Европе бесплатных полисов для граждан и высокие расходы на лечение в частных клиниках.

"В России каждый гражданин обладает полисом ОМС, который позволяет бесплатно обращаться в местные поликлиники по месту жительства, даже если человек безработный, и проходить полное обследование", — пояснила блогерша.

Она также отметила, что в России низкие налоги и современные банки с развитыми приложениями, через которые можно решать множество вопросов. "Еще один аспект, который в России значительно лучше, чем в Европе, — это поддержка молодых семей", — заключила блогерша.