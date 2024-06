"В России в разы лучше": тревел-блогерша сравнила жизнь в России и Европе

Тревел-блогерша, побывавшая в нескольких европейских странах, отметила, что по сравнению с Россией, определенные аспекты жизни там оставляют желать лучшего. Она поделилась своим опытом на платформе "Дзен" в личном блоге под названием "Лайк Трэвел Путешествия".

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication