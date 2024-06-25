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Эстония готова закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией

Эстония закрыла КПП в Нарве для обеспечения безопасности

0:54
Туризм

В отчете от ТАСС сообщается, что Полицейская и пограничная служба Эстонии (PPA) подтвердила готовность закрыть все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией, если это будет необходимо.

Эстония закрыла КПП в Нарве для обеспечения безопасности
Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Jansson is licensed under the Creative Commons Attribution 2.5 Denmark license

Директор PPA Иво Утсар отметил, что ситуация регулярно мониторится, подчеркнув важность сохранения здоровья и безопасности граждан.

В частности, 20 июня Эстония внезапно закрыла КПП в Нарве с целью обеспечения безопасности людей. По словам путешественницы Анастасии, которая находилась на границе, эстонские таможенники вышли к людям и сообщили о решении закрыть границу.

Сейчас туристы пытаются добраться до пограничного перехода "Койдула" в Псковской области. Некоторые из них отправились в отель, в то время как организованный автобусный транспорт был отозван перевозчиком.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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