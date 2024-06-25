ЕС ввел санкции против "Уральских авиалиний" из-за организации перевозок в зону боевых действий

Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" столкнулась с санкциями со стороны Евросоюза.
Согласно информации агентства "Интерфакс", которое ссылается на официальный журнал ЕС, причина заключается в том, что авиаперевозчик организовывал перевозки военнослужащих России в зону вооруженных конфликтов во время мобилизации. Также отмечается, что "Уральские авиалинии" совместно с Министерством обороны России разработали специальную схему продажи авиабилетов.
Евросоюз ранее запретил своим авиакомпаниям выполнять частные перелеты и чартеры по всему миру по заказу российских физических и юридических лиц. 24 июня ЕС принял 14-й пакет санкций против России, в результате чего были введены новые ограничения для 116 физических и юридических лиц из России.
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