ЕС ввел санкции против "Уральских авиалиний" из-за организации перевозок в зону боевых действий

"Уральские авиалинии" попали под санкции ЕС

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" столкнулась с санкциями со стороны Евросоюза.

Фото: flickr.com by Роб Старлинг is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Согласно информации агентства "Интерфакс", которое ссылается на официальный журнал ЕС, причина заключается в том, что авиаперевозчик организовывал перевозки военнослужащих России в зону вооруженных конфликтов во время мобилизации. Также отмечается, что "Уральские авиалинии" совместно с Министерством обороны России разработали специальную схему продажи авиабилетов.

Евросоюз ранее запретил своим авиакомпаниям выполнять частные перелеты и чартеры по всему миру по заказу российских физических и юридических лиц. 24 июня ЕС принял 14-й пакет санкций против России, в результате чего были введены новые ограничения для 116 физических и юридических лиц из России.