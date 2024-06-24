Финляндия разрешила прогулочным судам движение в Сайменском канале до конца года

Финляндия открывает Сайменский канал для судоходства с 24 июня

0:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Финляндия снова разрешила прогулочным судам движение по Сайменскому каналу, который является пограничным с Россией. РИА Новости сообщает о решении местного министерства транспорта и коммуникаций.

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Эта инициатива действует с 24 июня по 31 декабря. В апреле Финляндия временно ограничила судоходство в канале, чтобы предотвратить нелегальную миграцию через море.

Ранее стало известно, что Финляндия рассматривает жесткие меры по ограничению потока мигрантов из России в Европу, включая возможное привлечение тысяч солдат для охраны границы.