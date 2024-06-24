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Британская туристка стала жертвой группового изнасилования на фестивале в Париже

Британская туристка подверглась нападению на музыкальном фестивале в Париже

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Туризм

Британская туристка стала жертвой группового нападения на музыкальном фестивале в Париже, как сообщает газета Daily Mail.

Британская туристка подверглась нападению на музыкальном фестивале в Париже
Фото: www.flickr.com by Эрик Чан is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Полиция обнаружила девушку в ранние утренние часы в субботу, 22 июня, скорбящей и в состоянии серьезного расстройства, бродящую по улицам города с нижним бельем в руках. Она была доставлена в больницу для медицинского обследования.

По словам полиции, неизвестные мужчины напали на нее, когда она возвращалась домой после концерта в зале "Олимпия", одного из множества мероприятий, организованных по всей Франции в честь "Праздника музыки" 21 июня.

По словам самой пострадавшей, ее оттащили в укромное место, где совершили нападение и украли телефон. Полиция выражает опасения, что преступники могли снять происходящее на видео.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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