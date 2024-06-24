Шереметьево усилило безопасность после трагедии в Дагестане: что нужно знать пассажирам

В Шереметьево ужесточены меры безопасности после теракта в Дагестане

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

В ответ на теракт в Дагестане, в московском аэропорту Шереметьево ужесточены меры безопасности, сообщает ТАСС.

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По новым правилам, начиная с момента регистрации на рейс, путешественники сталкиваются с длительными очередями, которые могут занять около полутора часов из-за тщательной проверки документов.

Кроме того, введены дополнительные меры, такие как усиленный досмотр (включая ручной осмотр и прохождение через рамки), требование снять обувь, включая открытую обувь. На воздушной гавани дежурят полицейские и кинологи с собаками. Представитель аэропорта отметила, что такие меры безопасности введены в связи с трагедией в Дагестане.