В ответ на теракт в Дагестане, в московском аэропорту Шереметьево ужесточены меры безопасности, сообщает ТАСС.
По новым правилам, начиная с момента регистрации на рейс, путешественники сталкиваются с длительными очередями, которые могут занять около полутора часов из-за тщательной проверки документов.
Кроме того, введены дополнительные меры, такие как усиленный досмотр (включая ручной осмотр и прохождение через рамки), требование снять обувь, включая открытую обувь. На воздушной гавани дежурят полицейские и кинологи с собаками. Представитель аэропорта отметила, что такие меры безопасности введены в связи с трагедией в Дагестане.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.