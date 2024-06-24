Почему русские пугают индийцев: особенности поведения и восприятия местных жителейи

Русские туристы в Гоа начали пугать индийцев

2:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Несмотря на запрет, некоторые русские туристы заходят в кафе прямо с пляжа в неподобающем виде. Например, одна женщина вышла из моря и села за столик почти без одежды — только две тонкие ниточки на груди и бедрах.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International license

Хозяйка пляжного кафе в Гоа, Алиса Жуану, отмечает, что её поражает, что многие русские туристы не знают английского. Хотя есть и те, кто говорит на нём хорошо, таких людей очень мало. Русские общаются на своём языке, как китайцы на китайском, и удивляются, что их не понимают.

Алису также беспокоит пристрастие гостей из России к своей еде. Многие рестораны предлагают русские блюда: борщ, окрошку, котлеты с картофельным пюре, селёдку под шубой — но это индийская интерпретация этих блюд, подчеркнула она в разговоре с Aif. ru.

Кроме того, Алиса восхищается решительностью русских женщин. Она рассказала о случае, когда одна из них приехала на пляж и, выйдя из тук-тука, столкнулась с водителем, который, возвращая ей сдачу, случайно прикоснулся к её груди. Женщина тут же ударила его кулаком в нос, и у него пошла кровь. Жуану считает, что её подруга поступила правильно, не стерпев такое поведение.

Врач из Ченная, Синджай Сингх, отмечает, что среди российских туристов часто наблюдается безалаберное поведение. Например, они не всегда соблюдают правила гигиены: пьют воду из-под крана, не моют фрукты перед едой. Когда они попадают в больницу, у них часто нет страховки.

Однако в Индии уважают доброту русских туристов. Некоторые горничные рассказывают, что русские женщины приносят им лекарства для больных детей, оставляют шоколадки каждый день или дарят бижутерию. Они не считают горничных обслуживающим персоналом, а относятся к ним как к подругам. Русские туристы очень весёлые и добросердечные, заключает одна из горничных.