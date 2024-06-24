Япония вводит ограничения: рекордный приток туристов вызывает проблемы

Испанское издание El Pais сообщает, что власти Японии планируют ввести ограничения на въезд туристов. По сравнению с 2023 годом, количество посетивших страну туристов возросло в 8 раз: с 3 миллионов до 25 миллионов. К концу года ожидается, что их число достигнет 33 миллионов, что станет рекордом с 2019 года.
В Токио уже введены ограничения на ночные развлечения в одном из районов города, так как шум мешает местным жителям. В некоторых префектурах Окинавы введен въездной налог для туристов, а посещение горы Фудзи стало платным.
Из-за беспрецедентного притока туристов многие транспортные и торговые компании оказались на грани банкротства из-за нехватки персонала.
Ранее сообщалось, что все больше жителей Ямала предпочитают отдыхать в Китае, а не в Египте.
Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.