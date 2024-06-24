Япония вводит ограничения: рекордный приток туристов вызывает проблемы

Япония вводит ограничения из-за рекордного наплыва туристов

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Испанское издание El Pais сообщает, что власти Японии планируют ввести ограничения на въезд туристов. По сравнению с 2023 годом, количество посетивших страну туристов возросло в 8 раз: с 3 миллионов до 25 миллионов. К концу года ожидается, что их число достигнет 33 миллионов, что станет рекордом с 2019 года.

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В Токио уже введены ограничения на ночные развлечения в одном из районов города, так как шум мешает местным жителям. В некоторых префектурах Окинавы введен въездной налог для туристов, а посещение горы Фудзи стало платным.

Из-за беспрецедентного притока туристов многие транспортные и торговые компании оказались на грани банкротства из-за нехватки персонала.

Ранее сообщалось, что все больше жителей Ямала предпочитают отдыхать в Китае, а не в Египте.