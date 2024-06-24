Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киселёва гордится, что в ЕС ввели против неё санкции: "Это повод меня поздравить"
Космический обломок, убивший гигантских мамонтов, обнаружен во льдах Гренландии
Эксперты составили список причин, почему нельзя ездить на высоких оборотах
В Германии медицинское страхование снова подорожает
Обороняться в Волчанске и Часове Яре ВСУ согласны, а идти в атаку — нет
Кассовые сборы "Фуриосы" сравнялись с бюджетом фильма
Жена Гарика Мартиросяна показала своё преображение
Врач Петрова: антидепрессанты могут вызвать тепловой удар
С 1 июля банки перестанут выдавать кредитки при долговой нагрузке свыше 80%
Япония вводит ограничения: рекордный приток туристов вызывает проблемы

Япония вводит ограничения из-за рекордного наплыва туристов

1:00
Туризм

Испанское издание El Pais сообщает, что власти Японии планируют ввести ограничения на въезд туристов. По сравнению с 2023 годом, количество посетивших страну туристов возросло в 8 раз: с 3 миллионов до 25 миллионов. К концу года ожидается, что их число достигнет 33 миллионов, что станет рекордом с 2019 года.

Япония вводит ограничения из-за рекордного наплыва туристов
Фото: flickr.com by ZacharyOakes is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В Токио уже введены ограничения на ночные развлечения в одном из районов города, так как шум мешает местным жителям. В некоторых префектурах Окинавы введен въездной налог для туристов, а посещение горы Фудзи стало платным.

Из-за беспрецедентного притока туристов многие транспортные и торговые компании оказались на грани банкротства из-за нехватки персонала.

Ранее сообщалось, что все больше жителей Ямала предпочитают отдыхать в Китае, а не в Египте.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
Татьяна Навка рассказала, как похоронили Анастасию Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.

Татьяна Навка заявила, что Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице
Артемий Лебедев рассказал Ольге Бузовой, как выступить перед школьниками
Артемий Лебедев заступился за Бузову, которой не разрешили выступить в родной школе перед детьми
В июле в междурядья клубники посадите это: почва станет плодородной, сорняки не смогут расти
Анастасия Волочкова: Николай Басков спасает Отара Кушанашвили от цирроза печени
События в Дагестане развиваются по казахстанской модели госпереворота Любовь Степушова В ударах по Крыму задействованы порты Украины — Николаев и Одесса Дмитрий Плотников
Защищаем огурцы от мучнистой росы: рассказываем, как избавить овощи от заболевания — советы опытной огородницы
Виноград это просто обожает: полейте раствором кусты — всего 3 ложки для богатого урожая
Это важно сделать с томатами во 2 половине июне: влияет на будущий урожай
Это важно сделать с томатами во 2 половине июне: влияет на будущий урожай
Последние материалы
Влиятельные азиатские страны стремятся в БРИКС, ослабляя гегемонию США
С 1 июля банки перестанут выдавать кредитки при долговой нагрузке свыше 80%
Четыре вредных элемента, содержащиеся в вашем креме для ухода за лицом
В США объяснили решение повысить цену истребителя B-21
Банановые маффины с семенами конопли: готовим вкусный десерт
NASA запустит “искусственную звезду” на орбиту Земли
ЕС опубликовал 14-й пакет санкций против России: что ждёт экономику?
Кошки, которые любят людей больше, чем собаки
Мария Погребняк назвала четвёртую беременность чудом
Слон затоптал американку в Замбии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников