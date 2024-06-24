Слон затоптал туристку во время сафари в Замбии

Слон затоптал американку в Замбии

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Замбии произошел трагический случай: 64-летняя туристка Джулиана Гле Турно погибла под ногами слона во время экскурсии. Это уже второе смертельное нападение слона на туристов, совершающих сафари в этой стране в 2024 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License

19 июня группа туристов остановила свой автомобиль возле моста культуры Марамба, чтобы пропустить стадо слонов. Один из слонов подошел к туристам и вытащил женщину из машины. После того, как она оказалась на земле, разъяренный слон затоптал её насмерть. Американка скончалась на месте происшествия в 17:50 по местному времени.

Этот инцидент стал вторым за последние два месяца. Ранее, в национальном парке Кафуэ, аналогичное нападение слона привело к гибели 80-летней американки. Генеральный директор Wilderness назвал этот случай "трагическим" и выразил соболезнования семье погибшей.

Туризм в Замбии набирает популярность, и введение единой туристической визы для пяти южноафриканских стран может привлечь ещё больше туристов. Однако при планировании поездок стоит проявлять особую осторожность.