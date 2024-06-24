Россияне планируют потратить на летний отдых в среднем 67 тысяч рублей: опрос Avito Work

Как и когда россияне откладывают деньги на летний отдых

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

В этом году российские работники планируют потратить в среднем около 67 тысяч рублей на летний отдых. Эти данные получены в результате опроса, проведенного компанией Avito Work, которая опросила более семи тысяч работающих граждан. Исследование показало, что мужчины намерены потратить больше, чем женщины: 70 645 рублей против 63 487 рублей соответственно.

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Большинство респондентов (более половины) планируют потратить на отдых до 60 тысяч рублей на человека. Тем не менее, есть и те, кто готовится к более значительным расходам: каждый десятый собирается потратить от 60 до 80 тысяч рублей, ещё столько же — от 80 до 100 тысяч рублей, а 12% участников опроса — свыше 100 тысяч рублей.

Опрос также выявил, что большинство россиян начинают откладывать деньги на отпуск за пять-шесть месяцев до его начала. Женщины откладывают средства немного дольше, чем мужчины, а люди в возрасте 55-64 лет делают это дольше, чем молодёжь.