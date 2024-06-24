Таиланд хочет вступить в БРИКС: возможные прямые рейсы возвращаются к уровню до пандемии

Таиланд выражает желание присоединиться к БРИКС

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Таиланд выразил официальное желание присоединиться к БРИКС. Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туризма, приветствовал это событие. Сообщает об этом Общественная Служба Новостей.

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Он отметил, что встреча президента Владимира Путина с лидером Вьетнама подчеркнула важность взаимовыгодных отношений. Если вопросы будут решены, количество прямых рейсов увеличится, что, по мнению Барзыкина, вернет туристический поток на уровень до пандемии, когда было множество рейсов как из столиц, так и в курортные города.

Эксперт добавил, что Таиланд в этом году занимает одно из лидирующих мест в списке лучших туристических направлений. Страна значительно увеличила посещаемость после упрощения визового режима, что способствовало значительному росту туристического потока.