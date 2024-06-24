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Таиланд хочет вступить в БРИКС: возможные прямые рейсы возвращаются к уровню до пандемии

Таиланд выражает желание присоединиться к БРИКС

0:53
Туризм

Таиланд выразил официальное желание присоединиться к БРИКС. Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туризма, приветствовал это событие. Сообщает об этом Общественная Служба Новостей.

Таиланд выражает желание присоединиться к БРИКС
Фото: web.archive.org by GeoTravellers is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он отметил, что встреча президента Владимира Путина с лидером Вьетнама подчеркнула важность взаимовыгодных отношений. Если вопросы будут решены, количество прямых рейсов увеличится, что, по мнению Барзыкина, вернет туристический поток на уровень до пандемии, когда было множество рейсов как из столиц, так и в курортные города.

Эксперт добавил, что Таиланд в этом году занимает одно из лидирующих мест в списке лучших туристических направлений. Страна значительно увеличила посещаемость после упрощения визового режима, что способствовало значительному росту туристического потока.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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