В Турции боятся потерять русских туристов: рост цен на заставляет россиян и европейцев искать альтернативы

Турция рискует потерять российских туристов из-за увеличения стоимости отдыха. Такой вывод сделал экономический аналитик Тайлан Беюкшахин, главный редактор сайта tclira. com, специализирующегося на экономических новостях.
Беюкшахин отметил, что в борьбе с инфляцией в Турции нецелесообразно увеличивать валютные курсы, поскольку это приводит к дополнительному росту инфляции. По его словам, компании, которые испытывают рост затрат на турецкую лиру, вынуждены повышать цены на свои услуги. В результате стоимость туристических путевок, которые ранее стоили от 1,5 до 2 тысяч евро, сейчас достигает 3 тысяч евро. Это приводит к тому, что россияне и европейцы выбирают другие страны для отдыха.
Эксперт также подчеркнул, что туризм приносит Турции более 50 миллиардов долларов в год и для сохранения этого показателя важно стабилизировать обменные курсы. Однако власти пока не идут на этот шаг, как сообщает РИА "Новости".
Отметим, что санкции против Мосбиржи также повлияют на стоимость туристических путевок за границу, однако увеличение цен будет незначительным, около 2-3 %, по заверению в АТОР.
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