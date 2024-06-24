Глава Госсовета Крыма: "все пляжи открыты и безопасны для туристов"

В Крыму заявили, что все пляжи безопасны для туристов

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ситуация для туристов в Крыму безопасна, и все пляжи региона открыты, заявил глава Государственного совета республики Владимир Константинов.

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В эфире телеканала "Россия 24" он сообщил, что путёвки были распроданы. Константинов подчеркнул, что люди понимают, где действительно опасно, а где есть только определённый риск.

"Сейчас в Крыму достаточно безопасно, мы всех ждём. Все пляжи открыты, можно купаться, никаких проблем нет", — цитирует его ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что решение о закрытии туристического сезона в Крыму после атаки не принималось.