Вода отключена на южном побережье Крыма: закрытие пляжей от Ореанды до Фороса

В Крыму закрыли пляжи из-за аварии на коллекторе

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

На южном побережье Крыма семь населенных пунктов остались без воды из-за аварии на коллекторе, что привело к закрытию пляжей до завершения восстановительных работ. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Фото: wikimedia.org by Alexxx1979 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Сегодня, 23 июня, авария на коллекторе и последующие аварийно-восстановительные работы, проводимые "Водоканалом ЮБК", привели к прекращению водоснабжения нескольких населенных пунктов. <…> В результате аварии временно запрещено купание на пляжах от Ореанды до Фороса. Пляжи будут открыты после завершения восстановительных работ (предположительно завтра) и проведения анализа проб воды", — написала Павленко в своем Telegram-канале.

По словам мэра, без водоснабжения остались поселки Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз и частично город Алупка. В этих местах организован подвоз воды. Павленко добавила, что все предприятия и средства размещения региона работают в обычном режиме.