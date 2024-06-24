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ЕС запустит мобильное приложение ETIAS для получения визы в Шенгенскую зону к 2025 году

ЕС начнет выдавать Шенгенские визы через мобильное приложение

1:01
Туризм

Европейский союз собирается внедрить мобильное приложение ETIAS для получения визы в Шенгенскую зону. Это приложение позволит путешественникам подавать заявки на въезд прямо со своих смартфонов. В настоящее время разработка приложения активно продолжается, и его запуск запланирован на середину 2025 года.

ЕС начнет выдавать Шенгенские визы через мобильное приложение
Фото: www.flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Приложение будет доступно как на iOS, так и на Android и поддерживать все языки стран ЕС. Высокий уровень безопасности будет обеспечиваться за счет использования альтернативных технологий для проверки личности, вместо биометрических данных. Кроме того, пользователи смогут подавать заявки на визу через веб-сайт ETIAS или через коммерческих посредников, таких как туристические агентства.

Чтобы облегчить процесс использования приложения для пользователей, которые могут столкнуться с трудностями, Комиссия ЕС подготовит подробные инструкции и материалы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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