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Туристы оставили багаж на крыльце дома, надеясь на "волшебную" доставку в Диснейленд

Туристы оставили багаж дома, надеясь на "волшебную" доставку в диснейленд

1:25
Туризм

Недавний случай, описанный в социальных сетях, наглядно демонстрирует, насколько далеко может зайти вера в чудеса среди некоторых туристов. Бывший сотрудник одного из популярных тематических парков поделился историей о группе путешественников, совершивших один из самых нелепых поступков.

Туристы оставили багаж дома, надеясь на "волшебную" доставку в диснейленд
Фото: freepik.com by lookstudio is licensed under public domain

Блогер рассказал, что однажды к нему прибыли туристы, зарегистрировавшиеся и начавшие паниковать из-за пропавшего багажа. Они воспользовались "волшебной экспресс-службой Диснея", и сотрудники пытались найти их вещи, но в системе не было никаких следов пропавшего багажа.

Когда сотрудники парка спросили туристов, где они оставили свои чемоданы, их ответ был настолько неожиданным, что сложно было не рассмеяться. Оказалось, гости так верили в "волшебство", что оставили багаж на крыльце своего дома, надеясь, что "волшебная" служба заберет его оттуда и доставит в Диснейленд.

Большинство комментаторов восприняли эту историю с юмором: "Интересно, как при таком уровне мышления они смогли добраться до аэропорта?" — спрашивали они. Однако некоторые специалисты отметили, что такие случаи не редкость. "Как бывший менеджер стойки регистрации курорта, могу сказать, что это далеко не единичный случай. Такие люди действительно существуют, и это не смешно", — писали они.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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