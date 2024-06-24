Полное затопление Венеции к 2150 году: эксперты прогнозируют затопление к 2150 году

Эксперты из Итальянского национального института геофизики и вулканологии (INGV) предупреждают, что Венеция может быть полностью затоплена к 2150 году. По их данным, уровень прилива в Венецианской лагуне ежегодно повышается на полсантиметра, что приведет к тому, что знаменитая площадь Сан-Марко окажется под водой на глубине 70 сантиметров.
Специалисты также отметили, что нынешняя система защиты от наводнений в лагуне не способна справиться с нарастающими угрозами. За последние четыре года площадь Сан-Марко затоплялась 58 раз, что вызывает серьезные опасения.
Ученые настоятельно призывают принять меры для сохранения этого уникального города, который ежегодно привлекает миллионы туристов.
Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.