Полное затопление Венеции к 2150 году: эксперты прогнозируют затопление к 2150 году

Эксперты предупреждают: Венеция может быть полностью затоплена к 2150 году

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты из Итальянского национального института геофизики и вулканологии (INGV) предупреждают, что Венеция может быть полностью затоплена к 2150 году. По их данным, уровень прилива в Венецианской лагуне ежегодно повышается на полсантиметра, что приведет к тому, что знаменитая площадь Сан-Марко окажется под водой на глубине 70 сантиметров.

Фото: www.goodfreephotos.com by Federico Beccari is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

Специалисты также отметили, что нынешняя система защиты от наводнений в лагуне не способна справиться с нарастающими угрозами. За последние четыре года площадь Сан-Марко затоплялась 58 раз, что вызывает серьезные опасения.

Ученые настоятельно призывают принять меры для сохранения этого уникального города, который ежегодно привлекает миллионы туристов.