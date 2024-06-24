Секреты стройности вьетнамцев: путешественник Алексей Кутовой делится опытом

Российский блогер раскрыл секреты стройности вьетнамцев

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой посетил Вьетнам и поделился простыми секретами стройности местных жителей в своем блоге "Кутовой про путешествия" на платформе "Дзен".

Фото: www.flickr.com by Huyền Phan is licensed under the Creative Commons Public Domain Mark

Кутовой отметил, что вьетнамцы могут часами сидеть в ресторане, готовя еду на встроенной в стол плите, но при этом остаются стройными. По его словам, секрет их хорошей формы кроется в большом количестве растительных продуктов в рационе.

"Кажется, что вьетнамцы едят много мяса, но на самом деле в каждом приеме пищи преобладают овощи и зелень. Жареной и жирной пищи у них немного", — пояснил блогер.

Еще одним секретом стройности вьетнамцев, на который обратил внимание Кутовой, является регулярность питания и сна.

"Обедают вьетнамцы с 12 до 13 часов, что довольно рано. Ужин тоже раньше — в 18-19 часов. Затем ранний отбой в 9-10 вечера и подъем в 5 утра", — рассказал он.

Кутовой также отметил, что многие вьетнамцы по утрам занимаются пробежками, групповыми танцами, практикуют китайские энергетические упражнения и пьют много воды.

Ранее этот же блогер назвал три привычки вьетнамцев, которые могут отбить желание путешествовать по этой стране. В частности, его возмутило, что они "очень громко и неприятно харкают".