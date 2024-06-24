АТОР: Туристы не спешат покидать Крым несмотря на обстрелы Севастополя ВСУ

Туристы не спешат покидать Крым несмотря на обстрелы Севастополя

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туроператоры не получали просьб от туристов преждевременно прекратить отдых в Крыму из-за обстрелов Севастополя украинской армией; случаи отмены путевок на полуостров носят единичный характер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

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"На данный момент зафиксированы единичные обращения с просьбами об отмене туров в Крым в связи с трагедией. Запросов на досрочное возвращение туристов из Крыма туроператоры — члены АТОР по состоянию на вечер 23 июня не получали", — говорится в сообщении.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

По словам военного корреспондента Алексея Живова, ракеты наводил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk, хотя официального подтверждения этой информации нет.

Ранее МИД РФ пригрозил ответом за удар ВСУ по Севастополю.