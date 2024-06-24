Павел Дуров посетил Киргизию и назвал страну "скрытой жемчужиной Центральной Азии"

Павел Дуров посетил Киргизию

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, недавно посетил Киргизию и поделился своими впечатлениями в своем англоязычном Telegram-канале.

Фото: www.dvidshub.net by Senior Airman Brett Clashman is licensed under public domain

Дуров охарактеризовал Киргизию как "настоящую скрытую жемчужину Центральной Азии" и отметил дружелюбие местных жителей и красоту природы. Он отметил прекрасную погоду и почти полное отсутствие комаров, что позволило ему и его команде много гулять и кататься на лошадях в горах и вокруг озера Иссык-Куль.

По словам Дурова, страна стремительно развивается, создавая важную инфраструктуру. Он также отметил, что более половины населения Киргизии ежемесячно используют Telegram, и за последние четыре месяца популярность мессенджера в стране выросла на 30%.

В ходе своего визита Дуров провел встречи с местными телекоммуникационными компаниями, обсуждая возможности улучшения работы Telegram для пользователей в Киргизии.

Павел Дуров выразил благодарность Киргизии за теплый прием и сообщил, что планирует вернуться в эту страну в ближайшее время. Он также отметил, что впечатления от поездки вдохновили его на новые путешествия по Центральной Азии.