Полный возврат средств за путевки в Крым: последние новости от Ассоциации туроператоров России

Туристам, отменившим поездки в Крым, гарантируют полный возврат средств

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

В случае отказа от поездок в Крым покупатели путевок получат полный возврат денежных средств, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

На данный момент зарегистрированы лишь отдельные обращения с просьбами об отмене туров. Запросов на досрочное возвращение с полуострова по состоянию на вечер 23 июня не поступало.

Пляж в Учкуевке, где произошла трагедия после ракетного удара, считается одним из лучших мест для купания среди местных жителей. В его окрестностях расположены несколько отелей и мини-гостиниц.

Однако основной поток туристов направляется в другие районы Севастополя. По предварительным оценкам, на Северной стороне могут находиться около 250 туристов, прибывших по путевкам.

Пансионат "Лазурь" получил незначительные повреждения. На улице возник пожар, который был быстро потушен. Инфраструктура отеля не пострадала.

Как подтверждает корреспондент "РГ", движение возле Учкуевки перекрыто.