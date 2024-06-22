Летние путешествия: эксперты советуют, как избежать проблем с билетами и транспортом

Как избежать проблем с билетами на поезд и самолет в летний отпуск

4:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Большинство россиян планируют свои отпуска на летний период, однако предвкушение от предстоящего путешествия нередко омрачается проблемами, связанными с дорогой. Так, недавно одна из авиакомпаний была оштрафована за овербукинг, о чем стало известно 18 июня из официального телеграм-канала Уральской транспортной прокуратуры. Пассажиры также часто сталкиваются с нехваткой мест в поездах южных направлений. Как избегать таких ситуаций, "Российской газете" рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

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В летний период путешественники часто сталкиваются с нехваткой мест на поезда по южным направлениям.

Илья, расскажите, как решается эта проблема? Стала ли ситуация лучше по сравнению с 2023 годом?

Илья Зотов: Как и в прошлом году, были приложены все усилия, чтобы пассажиры могли быстро и комфортно добраться до места отдыха, включая запуск дополнительных поездов на южные направления. Однако доступность мест в вагонах оставляет желать лучшего, так как спрос значительно превышает предложение. Одним из решений может стать запуск мультимодальных маршрутов. Необходимо снять нормативные ограничения, организовать покупку мультимодальных билетов и синхронизировать расписание различных видов транспорта.

В этом году на юге России появился еще один функционирующий аэропорт — Элиста, что должно облегчить нагрузку на транспортные системы.

Что можете посоветовать пассажирам, не успевшим вовремя купить билеты на поезд на юг? Стоит ли ехать на автобусе или лучше воспользоваться комбинированным маршрутом?

Илья Зотов: В большинстве случаев удобнее выбрать комбинированный маршрут: долететь до крупного транспортного хаба, а затем продолжить путешествие на поезде. В этом году, например, между Сочи и Анапой запущена "Комета", стоимость поездки составляет около 1000 рублей. Также между Адлером и Анапой ходит "Ласточка", время в пути — восемь часов.

Автомобильный туризм остается самым доступным видом отдыха. Многие предпочитают ездить на юг на автомобилях, поскольку это комфортно и позволяет делать остановки в удобных местах. Однако автобусные туры менее комфортны из-за недостатка остановок и устаревшего автобусного парка. В планах — запуск производства туристических автобусов в Хабаровском крае, оснащенных биотуалетами и кондиционерами.

Как сейчас обстоит ситуация с овербукингом в России?

Илья Зотов: Летом часто возникает проблема овербукинга из-за высокого спроса на авиабилеты. Пассажирам, которым отказали в полете, сложно вернуть деньги и найти новый билет. Мы настаиваем на введении компенсации за овербукинг в законе. Важно зафиксировать факт отказа в полете документально и обратиться в транспортную прокуратуру для дальнейших действий.

Овербукинг чаще всего встречается на востребованных направлениях, таких как Иркутск, Новосибирск, Казань, Санкт-Петербург и Сочи. Важно определить категории пассажиров, защищенных от овербукинга, и четко прописать компенсацию в законе. Запретить овербукинг полностью нельзя, но необходимо защитить пассажиров и предоставить им возможность компенсации.

Что нужно учитывать при решении отправиться на отдых водным транспортом или в круиз?

Илья Зотов: Водный транспорт работает по регулярным маршрутам и круизам, где овербукинг практически невозможен. Например, маршрут от Нижнего Новгорода до Ульяновска через Чебоксары и Казань позволяет путешествовать по воде с комфортом. Билет стоит около 3800 рублей, время в пути — чуть более десяти часов.

Какие новые инициативы планирует реализовать Общероссийское объединение пассажиров этим летом?

Илья Зотов: Основная задача — содействовать контролю Федеральной антимонопольной службы за ценами на авиабилеты по десяти наиболее востребованным туристическим направлениям. Важно сохранить доступность авиабилетов для местных жителей и туристов. Также необходимо проработать компенсации за овербукинг и обеспечить поддержку городского электротранспорта в разных регионах. Важно создать комфортные условия труда для водителей, так как безопасность проезда напрямую зависит от их условий работы. Мы готовы оперативно реагировать на все инциденты в стране.