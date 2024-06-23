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Топ-5 плотин России: Саяно-Шушенская, Чиркейская и другие впечатляющие сооружения

Топ-5 гидроэлектростанций в России, которые стоит посетить

4:09
Туризм

Путешественник Владимир Виноградов лично посетил каждую из этих гидроэлектростанций и поделился своими впечатлениями.

Топ-5 гидроэлектростанций в России, которые стоит посетить
Фото: flickr.com by WaterArchives.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Владимир Виноградов, президент Pro-Vision и автор сообщества Vinogradov. story, рассказал:

"Почему бы не поехать в другой город, чтобы увидеть плотину? Некоторые российские гидроэлектростанции действительно заслуживают внимания — как с инженерной, так и с архитектурной и исторической точек зрения. Я расскажу о пяти ГЭС, которые произвели на меня наибольшее впечатление".

Саяно-Шушенская ГЭС (Республика Хакасия / Красноярский край)
Я давно хотел увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС, поэтому к моменту поездки знал о ней основные факты. Это крупнейшая электростанция России и седьмая по высоте плотина в мире. Реальность превзошла все мои ожидания. Огромная бетонная конструкция поражает воображение — она кажется даже более впечатляющей, чем знаменитая Стена из "Игры престолов". Эта гигантская конструкция без видимых усилий преграждает путь полноводной реке Енисей. Настоящее чудо инженерного искусства.

После первоначального шока начинаешь замечать, что Саяно-Шушенская ГЭС не только большая, но и невероятно красивая. В отличие от обычных гравитационных плотин, эта имеет арочно-гравитационную конструкцию, что придаёт ей более лёгкие и изящные формы. Изогнутый контур плотины напоминает борт летающей тарелки, особенно в вечернее время, когда включается подсветка.

Чиркейская ГЭС (Дагестан)
Эта ГЭС открылась для туристов несколько лет назад, и с тех пор поток посетителей не иссякает. Причина не только в её размерах (второе место после Саяно-Шушенской ГЭС) и передовых технологиях, но и в живописном расположении. С одной стороны — величественные скалы Сулакского каньона, с другой — ярко-бирюзовое водохранилище, напоминающее морской пейзаж.

При посещении Чиркейской ГЭС рекомендую не ограничиваться смотровой площадкой. Возьмите экскурсию и спуститесь внутрь плотины. Огромная воронка туннельного водосброса впечатляет, а национальные рисунки на стенах создают ощущение тепла и уюта.

Красноярская ГЭС
Помните десятирублёвую купюру? На её обороте изображена именно Красноярская ГЭС, и вживую она производит сильное впечатление.

Особый интерес представляет единственный в России судоподъёмник. Эта конструкция, похожая на ванну на зубчатых рельсах, позволяет кораблям пересекать гребень плотины со скоростью до 20 метров в минуту. При удаче можно увидеть его в действии.

Хотя Красноярская ГЭС закрыта для свободного посещения, даже наблюдение издалека с гидом будет интересным опытом.

Саратовская ГЭС
Саратовская ГЭС выделяется среди других крупных станций своей нестандартной конструкцией. Здесь водосбросы совмещены с самим зданием ГЭС, а машинный зал является самым длинным в Европе — 1127 метров.

Внимание привлекают также огромные механизмы, возвышающиеся над станцией, похожие на шагоходы АТ-АТ из "Звёздных войн". Это козловые краны, используемые для переноса оборудования и управления затворами. Их движение вызывает восхищение.

Нижегородская ГЭС
На первый взгляд эта плотина может показаться непримечательной. Она не выделяется ни размерами, ни богатой историей, ни появлением в кино. Однако при ближайшем рассмотрении открываются интересные детали.

Например, машинный зал выполнен в традициях сталинской архитектуры с пастельными тонами и характерными арками. Также интересна история крана, который возвышается над крышей станции. Пути для его перемещения проложены прямо внутри здания, заканчиваясь у входа в машинный зал.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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