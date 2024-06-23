Египет планирует улучшить сервис и создать конкуренцию Турции, развивая новые курортные зоны

Египет стремится составить Турции конкуренцию в привлечении туристов

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы больше не могут приобретать дешёвые туры в Египет, согласившись на устаревшие отели и низкий уровень сервиса. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов.

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Ещё недавно россияне могли приобрести стандартную путёвку на египетский курорт за сумму до 100 тысяч рублей. Однако ослабление рубля и увеличение транспортных расходов из-за вынужденного облёта некоторых территорий привели к росту стоимости путёвок. Сейчас тур с выбором приличного отеля в Египте стоит не менее 200-250 тысяч рублей, подчеркнул вице-президент АТОР.

По словам Кобищанова, это привело к тому, что туры к Красному морю стали недоступны для большинства россиян. Те же, кто может позволить себе отдых в Египте за такую сумму, часто остаются "разочарованы и обескуражены" уровнем сервиса в отелях.

Однако египетские власти намерены улучшить сервис. Кобищанов сообщил об активном строительстве новых курортных зон на северном побережье — Аль-Аламейн и Марса-Алам, где климат более мягкий по сравнению с курортами на Красном море.

Этот проект предполагает создание современных отелей, соответствующих международным стандартам, и может сделать новую курортную зону туристическим "бестселлером" на ближайшие годы, способным конкурировать с летней Турцией.