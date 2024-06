В 2024 году турпоток в Узбекистан увеличился на 10%, превысив 2,8 миллиона человек

В 2024 году Узбекистан стал привлекать больше туристов. За последние пять месяцев турпоток увеличился почти на 10% и превысил 2,8 миллиона человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные предоставлены Агентством статистики республики.

Фото: commons.wikimedia.org by Чамбли is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported