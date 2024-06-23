В 2024 году турпоток в Узбекистан увеличился на 10%, превысив 2,8 миллиона человек

Туристы массово устремились в Узбекистан: более 2,8 млн туристов в 2024 году

В 2024 году Узбекистан стал привлекать больше туристов. За последние пять месяцев турпоток увеличился почти на 10% и превысил 2,8 миллиона человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные предоставлены Агентством статистики республики.

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Число иностранных туристов, посетивших Узбекистан, увеличилось на 248,2 тысячи человек, что составляет прирост в 9,6%. Особенно часто в январе-мае в Узбекистан приезжали жители Кыргызстана и Таджикистана. За этот период из этих стран прибыло 1,745 миллиона человек.

Агентство статистики республики также представило данные о количестве въехавших в страну по национальностям. В январе-мае в Узбекистан приехали:

Из Таджикистана — 871,5 тысячи человек;

Из Кыргызстана — 857 тысяч человек;

Из Казахстана — 498,2 тысячи человек;

Из России — 289,6 тысячи человек.

Этот значительный прирост туристического потока свидетельствует о возросшем интересе к Узбекистану как к туристическому направлению. Республика привлекает туристов не только благодаря своей богатой истории и культурному наследию, но и благодаря усилиям по улучшению инфраструктуры и упрощению визовых формальностей. В последние годы Узбекистан активно работает над повышением своей привлекательности для международных туристов, что начинает приносить ощутимые результаты.