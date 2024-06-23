Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Дагестане отразили нападения боевиков
Защита яблок от гнили: профилактика монилиоза в июне
Ветеран СВО обманут на 1,5 миллиона рублей в Екатеринбурге
Мария Захарова: "Теракт в Крыму был ритуальным убийством"
Фигурист Галлямов пожелал Трусовой счастья и призвал вернуться на лёд
Ученые открыли нового динозавра — Lokiceratops rangiformis
Стало известно, как Запад распорядится доходами от замороженных активов России
Страховая сумма, страховая стоимость и их соотношение
Самая доступная квартира-студия в Петербурге обойдется в 2,39 млн рублей
В 2024 году турпоток в Узбекистан увеличился на 10%, превысив 2,8 миллиона человек

Туристы массово устремились в Узбекистан: более 2,8 млн туристов в 2024 году

Туризм

В 2024 году Узбекистан стал привлекать больше туристов. За последние пять месяцев турпоток увеличился почти на 10% и превысил 2,8 миллиона человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные предоставлены Агентством статистики республики.

Туристы массово устремились в Узбекистан: более 2,8 млн туристов в 2024 году
Фото: commons.wikimedia.org by Чамбли is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Число иностранных туристов, посетивших Узбекистан, увеличилось на 248,2 тысячи человек, что составляет прирост в 9,6%. Особенно часто в январе-мае в Узбекистан приезжали жители Кыргызстана и Таджикистана. За этот период из этих стран прибыло 1,745 миллиона человек.

Агентство статистики республики также представило данные о количестве въехавших в страну по национальностям. В январе-мае в Узбекистан приехали:

  • Из Таджикистана — 871,5 тысячи человек;
  • Из Кыргызстана — 857 тысяч человек;
  • Из Казахстана — 498,2 тысячи человек;
  • Из России — 289,6 тысячи человек.

Этот значительный прирост туристического потока свидетельствует о возросшем интересе к Узбекистану как к туристическому направлению. Республика привлекает туристов не только благодаря своей богатой истории и культурному наследию, но и благодаря усилиям по улучшению инфраструктуры и упрощению визовых формальностей. В последние годы Узбекистан активно работает над повышением своей привлекательности для международных туристов, что начинает приносить ощутимые результаты.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Беременная Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой: "Нежности"

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.

Актриса Лиза Арзамасова показала очаровательное фото с сыном Лёвой
Важная подкормка лука в июне для роста зелёной массы
Перо будет сочным, а луковица — крупной: в июне подкормите лук этим средством — залог хорошего урожая
Татьяна Навка рассказала, как похоронили Анастасию Заворотнюк
Какие звуки нравятся кошкам: питомцы от них теряют рассудок
Мощные ФАБ-3000 проходят "обкатку" на Харьковском направлении Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
Артемий Лебедев заступился за Бузову, которой не разрешили выступить в родной школе перед детьми
Самые глупые собаки в мире: почему эти породы отличаются среди остальных
Подкормка калиевой селитрой - незаменимая помощь для ваших растений
Подкормка калиевой селитрой - незаменимая помощь для ваших растений
Последние материалы
Ветеран СВО обманут на 1,5 миллиона рублей в Екатеринбурге
Мария Захарова: "Теракт в Крыму был ритуальным убийством"
Фигурист Галлямов пожелал Трусовой счастья и призвал вернуться на лёд
Ученые открыли нового динозавра — Lokiceratops rangiformis
Стало известно, как Запад распорядится доходами от замороженных активов России
Страховая сумма, страховая стоимость и их соотношение
Самая доступная квартира-студия в Петербурге обойдется в 2,39 млн рублей
Стало известно, как сделать спрей от блох
Туристы массово устремились в Узбекистан: более 2,8 млн туристов в 2024 году
Как приготовить курицу с молочным соусом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников