Вице-президент АТОР: бюджетный отдых в Европе больше не доступен для россиян, но популярность индивидуальных поездок растёт

Туристы из России теряют доступ к бюджетному отдыху в Европе

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

В настоящее время отдых в Европе уже не доступен жителям России в рамках бюджетного туризма, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и генеральный директор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов. Тем не менее, он отметил, что количество индивидуальных путешественников из России остаётся значительным, особенно в страны, такие как Италия, Франция и Испания, благодаря некоторой лояльности при выдаче виз.

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"Для бюджетных туристов Европа уже недоступна, каких-то возможностей туда добраться на собственном автотранспорте не существует. Что касается перелётов, то они возможны только со стыковкой. У туроператоров есть блок-чартерные программы с авиакомпанией Jazeera Airways в Ларнаку (Кипр), в Тиват (Черногория) и, пожалуй, это всё. Остальное — это уже индивидуальные программы", — пояснил Кобищанов.

Эксперт подчеркнул, что даже до Кипра, некогда популярного у российских туристов, сейчас сложно добраться, в основном только рейсами Jazeera Airways с пересадкой. По его словам, поток туристов на Кипр теперь исчисляется тысячами, а не десятками или сотнями тысяч, как до пандемии. Специалист также не ожидает, что в следующем году отдых в Европе станет доступнее.