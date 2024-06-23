Россия вошла в топ-5 стран по числу туристов, посетивших Кубу в 2024 году, уступив Канаде и США

Россия вошла в топ-5 стран по числу туристов, выбравших Кубу для отдыха в 2024 году

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году Россия вошла в число пяти ведущих стран по количеству туристов, выбравших Кубу в качестве места для отдыха. Эта информация была озвучена Национальным управлением статистики и информации Кубы.

Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

В период с января по май текущего года Кубу посетили почти 1,2 миллиона иностранных туристов, из которых более 70 тысяч были россиянами. Таким образом, Россия заняла одно из лидирующих мест по числу граждан, отправившихся на остров.

Первое место по числу туристов на Кубу заняла Канада, откуда прибыло 540 тысяч человек. Из США на Кубу прибыли 102 тысячи туристов, а из Великобритании — 33 тысячи.

В 2023 году Кубу посетили 185 тысяч россиян, что указывает на значительный интерес к этому направлению среди российских туристов. Как сообщает "Радиоточка НСН", данный показатель подчёркивает важность и популярность Кубы как туристического направления для граждан России.