Впервые в истории: аэропорт Боао на Хайнане принял международный рейс из Гонконга

Международные рейсы в Боао: первый самолёт прибыл из Гонконга

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аэропорт Боао на восточном побережье острова Хайнань начал принимать международные рейсы, сообщила газета "Хайнань жибао".

Фото: flickr.com by eltpics is licensed under CC BY-NC 2.0

Согласно публикации, 21 июня аэропорт впервые встретил самолёт, прилетевший из-за пределов материкового Китая. После приземления авиалайнера из Гонконга были проведены все стандартные процедуры контроля.

Местная пограничная служба уточнила, что в ближайшее время планируется открытие регулярных рейсов из Цюнхая в Сеул. Ожидается, что с улучшением безвизового режима на Хайнане количество международных маршрутов, обслуживаемых Боао, будет постепенно увеличиваться.

В связи с прогнозируемым ростом пассажиропотока администрация аэропорта намерена оптимизировать процедуры досмотра и таможенного оформления. Для обеспечения бесперебойной и эффективной работы в новых условиях власти уже предприняли ряд предварительных мер и провели комплекс подготовительных мероприятий.

По плану китайского правительства, значение этого аэропорта будет возрастать, способствуя ещё более динамичному развитию Хайнаньского порта свободной торговли.

Аэропорт Боао официально начал принимать рейсы в 2017 году. В 2023 году он обслужил свыше 950 тысяч пассажиров, а в апреле 2024 года получил международный статус согласно решению Управления гражданской авиации КНР.