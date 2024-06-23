Как работники гостиничного бизнеса справляются с кражами постояльцев: административные и уголовные последствия

Гостиницы теряют имущество: посетители уносят даже посуду

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отпуск для сотрудников гостиничного бизнеса — это не только время для заработка, но и определённое испытание из-за случаев кражи вещей из номеров. Некоторые гости имеют привычку уносить с собой разные предметы: от шампуней и мыла до фенов и вешалок. В редких случаях постояльцы даже забирают небольшие сейфы и посуду, сообщает KP. RU.

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Опрос среди подписчиков социальных сетей показал, что большинство респондентов не склонны к таким действиям, хотя некоторые всё же берут с собой предметы гигиены, тапочки и другие мелочи. Важно понимать, что за украденные вещи из отеля могут быть как административные, так и уголовные наказания.

Также существует перечень вещей, которые разрешено брать с собой, и тех, которые запрещено выносить.