Как работники гостиничного бизнеса справляются с кражами постояльцев: административные и уголовные последствия

Отпуск для сотрудников гостиничного бизнеса — это не только время для заработка, но и определённое испытание из-за случаев кражи вещей из номеров. Некоторые гости имеют привычку уносить с собой разные предметы: от шампуней и мыла до фенов и вешалок. В редких случаях постояльцы даже забирают небольшие сейфы и посуду, сообщает KP. RU.
Опрос среди подписчиков социальных сетей показал, что большинство респондентов не склонны к таким действиям, хотя некоторые всё же берут с собой предметы гигиены, тапочки и другие мелочи. Важно понимать, что за украденные вещи из отеля могут быть как административные, так и уголовные наказания.
Также существует перечень вещей, которые разрешено брать с собой, и тех, которые запрещено выносить.
Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.