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Снижение спроса на туры в Турцию в июле вынудило отельеров пересмотреть ценовую политику

АТОР: отельеры Турции снижают цены из-за низкого спроса на туры в июле

0:53
Туризм

Низкий спрос на туры в Турцию в июле вынудил отельеров снизить цены. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и генеральный директор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов в интервью РИА Новости.

АТОР: отельеры Турции снижают цены из-за низкого спроса на туры в июле
Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

"Часть отелей в Турции с начала контрактования (в конце прошлого года) серьёзно повысила цены на июль-август. В результате июнь они распродали отлично, а июльский спрос провалился", — объяснил он.

Кобищанов отметил, что теперь отельеры Турции пытаются улучшить продажи, снижая июльские цены, что является необычным явлением.

На вопрос о том, почему цены на туры в Турцию остаются высокими для россиян, вице-президент АТОР ответил, что это связано с повышением курса рубля к доллару по сравнению с прошлым годом.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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