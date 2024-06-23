Снижение спроса на туры в Турцию в июле вынудило отельеров пересмотреть ценовую политику

АТОР: отельеры Турции снижают цены из-за низкого спроса на туры в июле

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Низкий спрос на туры в Турцию в июле вынудил отельеров снизить цены. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и генеральный директор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов в интервью РИА Новости.

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"Часть отелей в Турции с начала контрактования (в конце прошлого года) серьёзно повысила цены на июль-август. В результате июнь они распродали отлично, а июльский спрос провалился", — объяснил он.

Кобищанов отметил, что теперь отельеры Турции пытаются улучшить продажи, снижая июльские цены, что является необычным явлением.

На вопрос о том, почему цены на туры в Турцию остаются высокими для россиян, вице-президент АТОР ответил, что это связано с повышением курса рубля к доллару по сравнению с прошлым годом.