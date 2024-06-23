Российским регионам хотят разрешить вводить курортный сбор для развития туристической инфраструктуры

Минэкономразвития сообщило, что российским регионам планируется предоставить возможность введения курортного сбора. Это новое предложение разрабатывается совместно с представителями гостиничного бизнеса, Российским союзом туриндустрии и субъектами РФ.
Каждый регион будет самостоятельно решать, вводить ли такой налог. Сбор будет применяться к номерам в гостиницах и отелях. Размер ставки также будет определяться каждым регионом индивидуально, но в базовом варианте составит около 65 рублей за ночь проживания в номере.
Решение о распределении собранных средств уже принято. Финансовые поступления будут направляться в бюджеты муниципалитетов, которые, в свою очередь, будут использовать их для создания, ремонта и реконструкции туристической инфраструктуры.
В настоящее время эксперимент по введению туристического сбора проводится в Алтайском крае, Краснодарском крае, Ставропольском крае и Санкт-Петербурге.
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