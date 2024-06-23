Новый пакет санкций ЕС: запрет на перелёты и новые ограничения против России

Запрет перелётов и новые меры против России: что включают новые санкции ЕС

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Евросоюз готовит 14-й пакет санкций против России, включающий ограничения на перевозки сжиженного газа и даже санкции против певицы Полины Гагариной. В дополнение к этому, планируется запрет на все перелёты, организуемые Россией. Ранее российским авиакомпаниям уже было запрещено использовать воздушное пространство ЕС, но были возможности обходить эти запреты, например, арендуя самолёты у иностранных компаний.

Фото: www.flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Согласно данным издания EUObserver, в новом пакете санкций будет полный запрет на перелёты, где Россия ответственна за организацию, включая выбор места назначения, взлёта и посадки, как сообщил RTVI.

Эти меры могут затронуть чартерные рейсы и частные джеты, используемые топ-менеджерами и дипломатами. Однако, как отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян, следить за соблюдением этих санкций будет сложно. Многие клиенты таких рейсов обладают паспортами других стран, что позволяет оформить перелёт на другое имя или взять с собой пассажира с иностранным гражданством.

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