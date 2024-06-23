Топ-5 роковых ошибок при оформлении шенгенской визы и как их избежать

Россияне всё чаще сталкиваются с трудностями при получении шенгена

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне сталкиваются с трудностями при получении шенгенской визы. Часто им приходится обращаться к посредникам, чтобы выяснить причины отказа. Один из визовых посредников дал советы, как избежать ошибок.

Фото: commons.wikimedia.org by Rakoon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"В нынешних условиях, когда страны Шенгенского соглашения активно ищут поводы отказать гражданам РФ, любая опечатка может стать причиной отказа. Для них "сомнительными" являются те, кто не демонстрирует высокий доход в России и может быть потенциальным беженцем", — рассказал визовый посредник Алексей MK. ru.

Он подчеркнул, что анкеты необходимо заполнять максимально внимательно, избегая опечаток. Неправильно собранный пакет документов также может стать причиной отказа. Чтобы этого избежать, рекомендуется проверять требования на сайте консульства нужной страны.

Россиянам также советуют не бронировать отели и билеты на ближайшие даты, так как время ответа от консульств может занять до месяца. При планировании поездки в несколько стран, заявку следует подавать в консульство той страны, которая является первой в маршруте.

Отсутствие страховки тоже может стать причиной отказа. Теперь консульства требуют страховой полис на сумму 30 тысяч евро. Также рекомендуется оплачивать сборы наличными деньгами.