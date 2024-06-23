Психолог рассказала, как правильно спланировать отпуск и качественно отдохнуть

Признаки переутомления и советы по отпуску от психолога

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Психолог Юлия Кочетова дала советы по качественному отдыху и правильному планированию отпуска. Она рекомендует разделить 28 дней отпуска на несколько частей: например, провести две недели летом, а осенью и зимой выделить по одной неделе. Важно полностью отключиться от работы во время отдыха.

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"Не просматривайте рабочие чаты и электронную почту, старайтесь не отвечать на звонки и, тем более, не берите дополнительную работу на отдых. Постоянные опоздания могут быть признаком переутомления и необходимости в отпуске. Многие люди замечают, что не могут справиться со своими опозданиями, несмотря на усилия", — рассказала Кочетова в интервью RT.

Важно следить за своим состоянием. По мнению Кочетовой, постоянная слабость и сонливость указывают на переутомление. В таких случаях следует как можно быстрее взять отпуск. Эти симптомы часто возникают у людей, работающих сверхурочно.

Психолог также рекомендует тщательно планировать свой отдых, сочетая спокойное времяпрепровождение с различными активностями.