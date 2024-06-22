Как правильно питаться в путешествии: советы для поддержания здоровья

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Как избежать обезвоживания и стресса во время перелетов

1:46
Туризм

Организм испытывает дополнительный стресс в поездке из-за нарушения привычного режима, поэтому правильное питание становится особенно важным.

Как избежать обезвоживания и стресса во время перелетов
Фото: commons.wikimedia.org by Austrian Airlines is licensed under CC BY-SA 2.0

Во время полета человек сталкивается с дефицитом кислорода и влаги, перепадами давления и нагрузкой на сердечно-сосудистую систему, а также может нарушиться работа желудочно-кишечного тракта. Перед и во время полета следует избегать соленой пищи, кофе, алкоголя и газированных напитков, чтобы предотвратить обезвоживание. Вместо этого лучше взять с собой воду без газа и леденцы.

Если полет длится не более 3-4 часов, лучше воздержаться от еды на борту. Перед вылетом рекомендуется подкрепиться легкой и питательной пищей, такой как тушеные овощи, мясо или рыба, запеченные или приготовленные на пару.

Кроме того, важно надеть удобную одежду и обувь и занять комфортную позу во время полета. Нельзя сидеть, скрестив ноги или поджимая их под себя, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на кровеносную систему.

Перед поездкой на поезде или машине стоит заранее спланировать маршрут и ознакомиться с заведениями общепита по пути. Безопаснее всего взять с собой фрукты, овощи, сухофрукты, орехи, злаковые батончики и домашние сухари. Если имеется сумка-холодильник, можно захватить полноценный перекус.

На яхте или катере можно столкнуться с морской болезнью, поэтому лучше расположиться ближе к середине судна, где качка ощущается меньше. Также можно взять с собой мятные леденцы, кусочек имбиря или лимона и воду без газа.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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