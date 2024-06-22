Россия становится гастрономическим раем: города, куда едут за кулинарными впечатлениями

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В России начинают появляться гастрономические столицы

4:07
Туризм

В России начинают появляться гастрономические столицы, куда люди едут в первую очередь ради местной кухни, а уже затем для прогулок и осмотра достопримечательностей.

В России начинают появляться гастрономические столицы
Фото: commons.wikimedia.org by Journalistgm is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как отмечает Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР, на рынке нет чисто гастрономических туров, однако в определенные города туристы приезжают именно ради посещения ресторанов.

По словам Лидии Страховой, издателя МТС Travel, гастрономия входит в топ-3 интересов путешественников наряду с местными достопримечательностями и маршрутами. В числе гастрономических точек притяжения Ломидзе называет Петербург и Красноярск, куда приезжают из соседних регионов ради определенных ресторанов. Также туристов привлекает кухня Владивостока и Калининграда.

Андрей Ермак, министр по культуре и туризму Калининградской области, отмечает, что у гастрономического туризма есть хороший потенциал как у самостоятельного вида туризма. В регионе уже разработаны несколько маршрутов, которые сосредоточены на гастрономии, а достопримечательности выступают в дополнение. В этом году Калининградская область планирует создать национальный туристический маршрут, посвященный гастрономии, и включить его в реестр Министерства экономического развития, который пока не содержит таких маршрутов.

Среди городов с большим потенциалом для гастрономического туризма можно выделить Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Мурманск, Екатеринбург и Петропавловск-Камчатский. Хотя, по словам Ломидзе, гастротуризм пока не является массовым, его значение в поездках возрастает, и местные специалитеты все чаще выбираются в качестве сувениров.

Каждый регион может предложить свои уникальные блюда. Светлана Колбанева, историк региональной гастрономии, отмечает, что в такой большой стране, как Россия, национальная кухня всегда будет региональной, привязанной к местным продуктам. Московская, Санкт-Петербургская и Сибирская кухни — яркие примеры этого разнообразия.

Ольга Тесленко, глава Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области, подчеркивает, что туристы стремятся пробовать локальную еду в аутентичных местах. Гастротуризм становится способом познакомиться с регионом через его кухню.

В Калининграде туристы могут попробовать строганину из пеламиды, сагудай, виштынецкого сига, копченого угря, клопсы, цеппелины и местный марципан. Во Владивостоке привлекают морепродукты: гребешки, трепанги, кукумария, а также гарниры и салаты из папоротника орляка и местный фастфуд с азиатскими нотками. В Красноярске популярны блюда из оленины, строганина и сагудай из северной рыбы, пельмени с дичью и пироги с таёжными ягодами.

Для развития гастрономического туризма важны навигация, путеводители и гиды, однако их дефицит ощущается. Качественная навигация по гастрономическим местам всегда была в дефиците в России, и сегодня с ростом внутреннего туризма спрос на неё растёт. Международные гиды, ранее доступные россиянам, прекратили работу в стране, что усложняет ориентирование туристов.

Гастрогиды помогают найти заведения для завтраков, попробовать блюда из локальных продуктов и найти бюджетные кафе и бистро. Информация в них должна постоянно обновляться, так как появляются новые места и регионы начинают формировать свои гастрономические бренды. Например, Калининградская область активно развивает бренд балтийской кухни и проводит мероприятия для его продвижения. МТС Travel недавно запустил гастрогид по Калининграду, откликаясь на запрос путешественников.

"Каждый пятый клик в наших путеводителях приходится на контент о еде", — отмечает Лидия Страхова.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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