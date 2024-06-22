Кражи в отелях: что можно брать, а что запрещено

Что можно брать из отелей, а что запрещено

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отпуск для работников гостиничного бизнеса не только время для заработка, но и испытание из-за возможных краж предметов из номеров. Некоторые постояльцы имеют привычку забирать с собой различные вещи, начиная от шампуней и мыла и заканчивая фенами и вешалками. В отдельных случаях гости даже уносят небольшие сейфы и посуду, сообщает KP. RU.

Фото: commons.wikimedia.org by Mandarin Oriental Hotel Group is licensed under CC BY-SA 3.0

Опрос среди пользователей социальных сетей показал, что большинство участников не склонны к таким действиям, хотя некоторые все же забирают предметы гигиены, тапочки и другие мелочи. Важно помнить, что существуют административные и уголовные наказания за кражу вещей из отеля.

Кроме того, есть список предметов, которые можно брать с собой, и те, которые запрещено уносить.