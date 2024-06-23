Осторожно, мошенники: советы по защите от поддельных турагентств, отелей и авиакомпаний

Эксперты предупреждают о новых схемах мошенничества в сфере туризма

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сфера туризма стала прибыльной для мошенников, которые разрабатывают новые методы кражи средств и личных данных пользователей в интернете. По данным экспертов платформы Народного фронта "Мошеловка", чаще всего люди сталкиваются с поддельными сайтами турагентств, отелей и авиакомпаний.

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Эксперты отмечают, что человек, попавший на такой сайт, оплачивает билеты или бронирует номер в гостинице, вводит данные своей карты, и деньги оказываются на счетах злоумышленников.

В социальных сетях мошенники представляются менеджерами авиакомпаний или бортпроводниками, предлагая билеты по сниженной цене. Они также могут выдавать себя за сотрудников отелей, продавая номера в несуществующих гостиницах. Поэтому специалисты рекомендуют не переводить деньги за билеты или номера в отелях на личные карты и не переходить по подозрительным ссылкам для оплаты. Официальный сайт авиакомпании должен содержать информацию о перелётах, возможность выбора валюты платежа и перевод страницы на английский язык, сообщает "Тюменская линия".

При заключении договора с турагентством, найденным в интернете, запрашивайте документы, подтверждающие их полномочия, и проверяйте ИНН компании. Также полезно изучить сайт Ростуризма, где размещена важная информация для путешественников.