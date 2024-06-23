Правильное питание и комфорт в путешествии: как подготовиться к полётам и длительным поездкам

Специалисты Роскачества рассказали о правилах питания в путешествии

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

В путешествии организм испытывает дополнительный стресс из-за изменения привычного режима, поэтому правильное питание становится особенно важным.

Фото: unsplash.com by Brooke Lark is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Во время полёта в самолёте человек сталкивается с нехваткой кислорода и влаги, перепадами давления, нагрузкой на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, страдает работа желудочно-кишечного тракта.

Перед полётом и во время него следует избегать солёных продуктов, кофе, алкоголя и газированных напитков, чтобы предотвратить обезвоживание. Лучше взять с собой негазированную воду и леденцы.

Если перелёт длится не более 3-4 часов, лучше не употреблять пищу на борту. Перед рейсом стоит подкрепиться легкими и питательными блюдами, такими как тушёные овощи, мясо или рыба, запечённые или приготовленные на пару.

Важно надеть удобную одежду и обувь, а также принять комфортную позу во время полёта. Не рекомендуется скрещивать ноги или поджимать их под себя, чтобы избежать дополнительной нагрузки на кровеносную систему.

Перед поездкой на поезде или машине необходимо спланировать маршрут и изучить места общепита по пути. Самым безопасным вариантом будет взять фрукты и овощи из дома, а также сухофрукты, орехи, злаковые батончики и домашние сухари. Если у вас есть сумка-холодильник, можно взять полноценный перекус.

На яхте или катере есть риск столкнуться с морской болезнью, поэтому лучше расположиться ближе к середине судна, где качка ощущается меньше. Также можно взять с собой мятные леденцы, кусочек имбиря или лимона и негазированную воду, сообщает портал "СОВА".