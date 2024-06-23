Психолог Юлия Кочетова рассказала, как правильно организовать отпуск и полностью отключиться от работы

Психолог объяснила, как правильно организовать отпуск

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Психолог Юлия Кочетова рассказала, как правильно организовать отпуск для максимального отдыха. Она советует делить 28 дней отпуска на несколько периодов, например, взять две недели летом и по одной неделе осенью и зимой. Важно полностью отключиться от работы во время отпуска.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

"Не просматривать рабочие чаты и электронную почту, постараться не отвечать на звонки и тем более стараться не брать дополнительно работу на отдых. Одним из признаков переутомления, потребности в отпуске являются постоянные опоздания. Интересно, что многие люди отмечают, что не могут справиться со своими опозданиями, хоть и стараются", — пояснила Юлия Кочетова в интервью RT.

Необходимо внимательно следить за своим состоянием. По мнению Кочетовой, постоянная слабость и сонливость сигнализируют о переутомлении. В таких случаях следует как можно быстрее взять отпуск. Эти симптомы часто проявляются у тех, кто работает сверхурочно.

Важно тщательно планировать свой отдых. По мнению психолога, спокойный отдых можно разнообразить различными активными занятиями.