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Психолог Юлия Кочетова рассказала, как правильно организовать отпуск и полностью отключиться от работы

Психолог объяснила, как правильно организовать отпуск

1:15
Туризм

Психолог Юлия Кочетова рассказала, как правильно организовать отпуск для максимального отдыха. Она советует делить 28 дней отпуска на несколько периодов, например, взять две недели летом и по одной неделе осенью и зимой. Важно полностью отключиться от работы во время отпуска.

Психолог объяснила, как правильно организовать отпуск
Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

"Не просматривать рабочие чаты и электронную почту, постараться не отвечать на звонки и тем более стараться не брать дополнительно работу на отдых. Одним из признаков переутомления, потребности в отпуске являются постоянные опоздания. Интересно, что многие люди отмечают, что не могут справиться со своими опозданиями, хоть и стараются", — пояснила Юлия Кочетова в интервью RT.

Необходимо внимательно следить за своим состоянием. По мнению Кочетовой, постоянная слабость и сонливость сигнализируют о переутомлении. В таких случаях следует как можно быстрее взять отпуск. Эти симптомы часто проявляются у тех, кто работает сверхурочно.

Важно тщательно планировать свой отдых. По мнению психолога, спокойный отдых можно разнообразить различными активными занятиями.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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