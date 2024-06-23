Психолог Юлия Кочетова рассказала, как правильно организовать отпуск и полностью отключиться от работы

Психолог Юлия Кочетова рассказала, как правильно организовать отпуск для максимального отдыха. Она советует делить 28 дней отпуска на несколько периодов, например, взять две недели летом и по одной неделе осенью и зимой. Важно полностью отключиться от работы во время отпуска.
"Не просматривать рабочие чаты и электронную почту, постараться не отвечать на звонки и тем более стараться не брать дополнительно работу на отдых. Одним из признаков переутомления, потребности в отпуске являются постоянные опоздания. Интересно, что многие люди отмечают, что не могут справиться со своими опозданиями, хоть и стараются", — пояснила Юлия Кочетова в интервью RT.
Необходимо внимательно следить за своим состоянием. По мнению Кочетовой, постоянная слабость и сонливость сигнализируют о переутомлении. В таких случаях следует как можно быстрее взять отпуск. Эти симптомы часто проявляются у тех, кто работает сверхурочно.
Важно тщательно планировать свой отдых. По мнению психолога, спокойный отдых можно разнообразить различными активными занятиями.
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